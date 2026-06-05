Valmontone Grave incidente in autostrada Una persona è morta e due sono state soccorse con eliambulanza in codice rosso
Poco prima delle 14 di oggi, sulla corsia sud dell’autostrada A1 a Valmontone, si è verificato un incidente grave. Una persona è deceduta, mentre altre due sono state trasportate con l’eliambulanza in codice rosso. Le autorità sono intervenute sul luogo per i soccorsi e la gestione della viabilità. La dinamica dell’incidente non è ancora stata resa nota. La strada è rimasta chiusa per alcune ore durante le operazioni di soccorso.
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