Valmontone Grave incidente in autostrada Una persona è morta e due sono state soccorse con eliambulanza in codice rosso

Notizia in breve

Poco prima delle 14 di oggi, sulla corsia sud dell’autostrada A1 a Valmontone, si è verificato un incidente grave. Una persona è deceduta, mentre altre due sono state trasportate con l’eliambulanza in codice rosso. Le autorità sono intervenute sul luogo per i soccorsi e la gestione della viabilità. La dinamica dell’incidente non è ancora stata resa nota. La strada è rimasta chiusa per alcune ore durante le operazioni di soccorso.