Tre mila giovani talenti provenienti da dieci nazioni parteciperanno al McLion Trophy, che si svolgerà in diverse località della Valle d’Aosta. Durante l’evento, dieci comuni della regione ospiteranno le partite e le attività correlate. Non sono state ancora comunicate le squadre dei club professionistici coinvolti, né dettagli su come le località si trasformeranno con l’arrivo dei partecipanti.

Quali club professionistici giocheranno nei campi valdostani?. Come cambieranno i 10 comuni della regione durante l'evento?. Dove si svolgeranno le attività principali del McLion Village?. Quale tecnologia permetterà di seguire i risultati in tempo reale?.? In Breve 200 squadre tra calcio e futsal si sfideranno in 33 campi di 10 comuni.. Competizioni Under 8 fino a Under 13 coinvolgono club come Juventus, Roma e Panathinaikos.. Programma dal 12 al 14 giugno con concerti, spettacoli magici e premiazioni serali.. Monitoraggio risultati e orari in tempo reale tramite webApp dedicata mcliontrophy.pages.dev.. Tremila giovani calciatori si preparano ad animare la Valle d’Aosta dal 12 al 14 giugno per la quarta edizione del McLion Trophy. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Valle d’Aosta: 3000 giovani talenti e 10 nazioni per il McLion Trophy

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The Venetians by M. E. Braddon | A Tale of Passion, Power & Intrigue in Venice |Full audiobook

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