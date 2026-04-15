Anci Giovani Valle d’Aosta | Therisod guida il nuovo vertice

Mercoledì 8 aprile si è svolta presso la sede del Celva l’assemblea congressuale di Anci Giovani Valle d’Aosta, durante la quale è stato eletto il nuovo coordinatore. Firmino Therisod, sindaco di Rhêmes-Notre-Dame, è stato scelto per guidare il gruppo dei giovani amministratori valdostani. La nomina è avvenuta durante l’incontro tra i rappresentanti dei comuni della regione.

Il coordinamento dei giovani amministratori valdostani ha un nuovo volto: Firmino Therisod, sindaco di Rhêmes-Notre-Dame, è stato eletto alla guida di Anci Giovani Valle d’Aosta durante l’assemblea congressuale tenutasi mercoledì 8 aprile presso la sede del Celva. Il voto, che ha contrapposti il sindaco di Rhêmes-Notre-Dame e l’assessore di Arvier Francesco Maria Gentile, ha segnato un punto di svolta nelle dinamiche interne all’organismo, rivelando una distribuzione di preferenze non priva di sfumature politiche. Le dinamiche del voto segreto tra Rhêmes-Notre-Dame e Arvier. L’incontro assembleare, che si è concentrato sulla nomina del.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Anci Giovani Valle d’Aosta: Therisod guida il nuovo vertice Valle d’Aosta, Firmino Therisod guida i giovani sindaci di ANCIIl volto della rappresentanza giovanile dei comuni valdostani cambia ufficialmente pelle. Sclerosi multipla: nuovo servizio dolore con agopuntura in Valle d’AostaUn nuovo servizio di gestione del dolore è operativo presso l’USL della Valle d’Aosta, dedicato specificamente ai pazienti con diagnosi di sclerosi...