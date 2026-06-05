Vicino al parcheggio di via Pietrasantina, in una zona a pochi metri dalla Torre e nel comune di San Giuliano Terme, sono stati trovati alcune valigie e documenti abbandonati. La scoperta è avvenuta nelle vicinanze di un’area frequentata da passanti e automobilisti. Non sono stati forniti dettagli sulla provenienza o sul contenuto dei materiali trovati. Le forze dell’ordine stanno procedendo con ulteriori verifiche per chiarire la situazione.

A pochi passi dal parcheggio di via Pietrasantina, e quindi dalla Torre, e per pochi metri nel comune di San Giuliano Terme. Valigie, vestiti e qualche documento dei turisti in visita alla nostra città. Tutto abbandonato per strada. Scarti di furti (nella foto di Daniele Pegoraro che ha pubblicato su Sei di San Giuliano Terme se) che sono stati ripuliti lunedì dall’amministrazione comunale, il passaporto - gli altri erano già stati tolti - è stato affidato alle forze dell’ordine. E adesso sono in corso le indagini. Per rintracciare chi ha preso quei bagagli, probabilmente proprio a bordo di una macchina parcheggiata o nell’area di via Pietrasantina o comunque in zona Duomo. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Valigie e documenti vicino al parcheggio di via Pietrasantina

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ELE DEIXOU OS PAPÉIS DO DIVÓRCIO NA MESA... MAS NÃO SABIA O QUE EU HERDEI NAQUELA MANHÃ

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