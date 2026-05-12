Svincolo Aurelia - via Pietrasantina a Madonna dell' Acqua | no al ripristino pericoloso per la viabilità
L'Anas ha confermato di non procedere con il ripristino dello svincolo tra l'Aurelia e via Pietrasantina a Madonna dell'Acqua. La richiesta era partita dal comune di San Giuliano Terme e da Confcommercio Pisa, ma è stata respinta perché considerata pericolosa per la viabilità. La decisione è stata comunicata ufficialmente senza che siano stati apportati cambiamenti o alternative immediate.
La richiesta congiunta di comune di San Giuliano Terme e Confcommercio Pisa di ripristinare lo svincolo diretto verso via Pietrasantina, per chi percorre l'Aurelia arrivando da Viareggio, è stata esclusa da Anas. Così come l'eventualità di una nuova terza rotatoria. La richiesta era stata.🔗 Leggi su Pisatoday.it
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