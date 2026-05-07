Atti osceni vicino al parcheggio Ikea di Afragola | sei persone denunciate

La Polizia Locale di Afragola ha denunciato sei persone sorprese a compiere atti osceni in pubblico nell’area esterna del parcheggio di un centro commerciale. L’intervento è avvenuto durante un controllo nell’area del centro commerciale IKEA Italia. Le persone coinvolte sono state identificate e denunciate in seguito alla scoperta di comportamenti ritenuti contrari alla normativa vigente. Nessun dettaglio aggiuntivo sulle identità o sui motivi delle persone coinvolte.

ABBONATI A DAYITALIANEWS Intervento della Polizia Locale nell’area del centro commerciale. La Polizia Locale di Afragola ha denunciato sei persone sorprese mentre compivano atti osceni in luogo pubblico nell’area esterna al parcheggio del centro commerciale IKEA Italia. Gli episodi sono avvenuti in momenti differenti della giornata e i soggetti coinvolti sono stati fermati dagli agenti in flagranza. Al termine delle procedure di identificazione, le sei persone sono state denunciate a piede libero all’Autorità Giudiziaria per atti osceni in luogo pubblico e comportamenti contrari alla pubblica decenza. Controlli intensificati dopo numerose segnalazioni.🔗 Leggi su Dayitalianews.com © Dayitalianews.com - Atti osceni vicino al parcheggio Ikea di Afragola: sei persone denunciate Notizie correlate Leggi anche: Afragola, blitz nel parcheggio dell’Ikea: denunciati sei uomini sorpresi a compiere atti osceni Atti osceni nel parcheggio dell’Ikea di Afragola: due uomini denunciatiABBONATI A DAYITALIANEWS Scoperta una zona di incontro nel parcheggio La Polizia Locale di Afragola ha individuato un’area nei pressi del parcheggio... Tutti gli aggiornamenti Temi più discussi: Atti osceni tra uomini vicino al centro commerciale Ikea di Afragola, sorpresi in 6 dalla Polizia Locale: denunciati; Afragola, atti osceni nei dintorni del parcheggio Ikea: denunciati 6 uomini; Afragola, sesso a pagamento nei pressi dell'Ikea: fermate sei persone; Afragola, blitz nel parcheggio dell’Ikea: denunciati sei uomini sorpresi a compiere atti osceni. Atti osceni tra uomini vicino al centro commerciale Ikea di Afragola, sorpresi in 6 dalla Polizia Locale: denunciatiLa polizia locale di Afragola ha denunciato 6 uomini per atti osceni. Sorpresi in flagranza nel parcheggio dell’Ikea. fanpage.it Atti osceni nel parcheggio di un noto centro commerciale: diversi i denunciatiContinuano incessanti i controlli della polizia locale di Afragola in alcune aree teatro costante di incontri tra persone di sesso maschile che in pieno giorno si appartano in un’area munita di sbarra ... napolitoday.it Sei persone sono state fermate questa mattina in un’area nei pressi di un punto vendita Ikea ad Afragola, dove, secondo quanto accertato, avrebbero avuto incontri sessuali a pagamento in uno spazio accessibile al pubblico. La zona, delimitata da una sbar - facebook.com facebook