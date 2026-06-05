Valerio Ciaffaroni contro Sarah Esposito | le chat pubblicate un anno dopo Temptation Island

Da anticipazionitv.it 5 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Un anno dopo la partecipazione a Temptation Island, Valerio Ciaffaroni ha pubblicato online alcuni messaggi privati scambiati con la sua ex fidanzata, Sarah Esposito. I messaggi sono stati condivisi sui social e riguardano conversazioni private tra i due. La pubblicazione è avvenuta senza il consenso di Esposito. La vicenda ha attirato l’attenzione sui social media, generando discussioni tra utenti e commentatori.

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Valerio Ciaffaroni  ha pubblicato messaggi privati della sua ex fidanzata Sarah Esposito ad un anno dalla loro esperienza a Temptation Island. Il ragazzo romano ha condiviso il suo sfogo, rivelando dettagli inediti sulla loro relazione e sul suo percorso all’interno del programma. La vicenda ha suscitato un acceso dibattito tra i fan e gli appassionati del format, attesi alla nuova edizione del reality su Canale 5. Jessica Morlacchi avrebbe un nuovo amore: è un ex di Uomini e Donne Temptation Island: il messaggio di Sarah Esposito e le scuse. Nei messaggi pubblicati, Sarah Esposito si scusa con Valerio Ciaffaroni per il dolore causato durante la loro relazione e all’interno del programma. 🔗 Leggi su Anticipazionitv.it

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