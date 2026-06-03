Lucia Ilardo ha partecipato alla scorsa edizione di Temptation Island per mettere alla prova la sua storia d'amore con Rosario Guglielmi, finita dopo il programma di Filippo Bisciglia. Lei desiderava andare a convivere con l'ex fidanzato ma lui non era pronto ed è per questo che gli aveva dato un ultimatum. Finito il reality dei sentimenti lui si era detto pronto a provarci, però quando ha scoperto che aveva incontrato in segreto uno dei single l'ha lasciata. È passato un anno dall'esperienza vissuta a Temptation Island, nelle scorse ore Lucia Ilardo si è lasciata sfuggire alcune rivelazioni in merito a quel percorso e ha voluto condividerne il ricordo sui social con i suoi fan. 🔗 Leggi su Ilsipontino.net

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© Ilsipontino.net - Lucia Ilardo non rinnega Temptation Island, un anno dopo svela: “Non mi vergogno di nulla”

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Lucia Ilardo Critiche e Insulti Dopo Temptation Island

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