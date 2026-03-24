Sono partiti per le Maldive con l’idea di un viaggio romantico, tra mare cristallino e tramonti da cartolina, e invece gli ex concorrenti di Temptation Island Valerio Ciaffaroni e Arianna Mercuri si sono ritrovati protagonisti di una disavventura degna di un film thriller. “ Pensavano le avessi messo le mani addosso ”, racconta ancora incredulo Valerio tramite un video sul suo profilo Instagram, ricordando l’intervento della polizia locale che ha quasi trasformato la fuga romantica in un incubo giudiziario. Tutto è iniziato su un piccolo volo interno, necessario per raggiungere l’atollo dove li attendeva il resort. Arianna, che soffre di emetofobia (una paura estrema del vomito), ha avuto un attacco di panico in volo. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - “Sono scesa dall’aereo e ho iniziato a correre in pista, quelli dell’aeroporto mi rincorrevano”. Valerio e Arianna di Temptation Island alle Maldive protagonisti di una disavventura degna di un film

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