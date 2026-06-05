Il ministro dell'Istruzione ha annunciato l’intenzione di portare nel Mediterraneo l’eccellenza della scuola italiana, partecipando a un forum sull’istruzione tecnica al Cairo. L’evento riunisce rappresentanti di sedici Paesi del Mare Nostrum, con l’obiettivo di favorire incontri tra docenti, studenti e decisori politici delle nazioni affacciate sul Mediterraneo. L’iniziativa mira a promuovere scambi e collaborazioni nel settore dell’istruzione tecnica tra i paesi coinvolti.

Far incontrare docenti, studenti e decisori dei Paesi che si affacciano sul Mediterraneo per mettere in comune le migliori pratiche di istruzione tecnica e creare un futuro condiviso di occupazione per i giovani e capitale umano qualificato per le imprese: questo lo scopo del primo Forum Mediterraneo sull'Istruzione Tecnica e Professionale 'TechSkill' organizzato da Italia ed Egitto e aperto oggi al Cairo dal ministro dell'Istruzione e del Merito Giuseppe Valditara e dal suo omologo egiziano Mohamed Abdel Latif. "A questo Forum partecipano 16 Paesi del Mediterraneo, dalle rive nord e sud - ha sottolineato il ministro Valditara - e questo... 🔗 Leggi su Iltempo.it

Segui gli aggiornamenti su Scuola.

© Iltempo.it - Valditara, portiamo nel Mediterraneo l'eccellenza della scuola italiana. Sedici Paesi del mare Nostrum al Forum sull'istruzione tecnica del Cairo

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Dal 5 al 6 giugno il Cairo ospita il TechSkills Forum: Italia ed Egitto alleati per rilanciare l’istruzione tecnica nel Mediterraneo. Presente ValditaraDal 5 al 6 giugno, il Cairo ospita la prima edizione del TechSkills Forum, dedicato all’istruzione tecnica e professionale nei paesi del Mediterraneo.

Valditara: “L’istruzione tecnica è un pilastro del nostro sistema formativo. Non è scuola di Serie B”Il ministro dell’istruzione ha sottolineato il ruolo centrale dell’istruzione tecnica nel sistema formativo nazionale, affermando che non si tratta...