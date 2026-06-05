Valditara portiamo nel Mediterraneo l' eccellenza della scuola italiana Sedici Paesi del mare Nostrum al Forum sull' istruzione tecnica del Cairo
Il ministro dell'Istruzione ha annunciato l’intenzione di portare nel Mediterraneo l’eccellenza della scuola italiana, partecipando a un forum sull’istruzione tecnica al Cairo. L’evento riunisce rappresentanti di sedici Paesi del Mare Nostrum, con l’obiettivo di favorire incontri tra docenti, studenti e decisori politici delle nazioni affacciate sul Mediterraneo. L’iniziativa mira a promuovere scambi e collaborazioni nel settore dell’istruzione tecnica tra i paesi coinvolti.
Far incontrare docenti, studenti e decisori dei Paesi che si affacciano sul Mediterraneo per mettere in comune le migliori pratiche di istruzione tecnica e creare un futuro condiviso di occupazione per i giovani e capitale umano qualificato per le imprese: questo lo scopo del primo Forum Mediterraneo sull'Istruzione Tecnica e Professionale 'TechSkill' organizzato da Italia ed Egitto e aperto oggi al Cairo dal ministro dell'Istruzione e del Merito Giuseppe Valditara e dal suo omologo egiziano Mohamed Abdel Latif. "A questo Forum partecipano 16 Paesi del Mediterraneo, dalle rive nord e sud - ha sottolineato il ministro Valditara - e questo... 🔗 Leggi su Iltempo.it
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