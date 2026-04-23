Valditara | L’istruzione tecnica è un pilastro del nostro sistema formativo Non è scuola di Serie B

Il ministro dell’istruzione ha sottolineato il ruolo centrale dell’istruzione tecnica nel sistema formativo nazionale, affermando che non si tratta di una scuola di serie B. Durante una cerimonia, ha espresso le sue congratulazioni ai docenti premiati, riconoscendo l’impegno e il valore del loro lavoro. La dichiarazione ha attirato l’attenzione sui riconoscimenti ufficiali rivolti agli insegnanti e sull’importanza di valorizzare tutte le tipologie di formazione.

“Le mie sincere congratulazioni a questi maestri che oggi sono stati premiati”. Con queste parole il ministro dell’Istruzione e del Merito, Giuseppe Valditara, ha aperto la cerimonia del Premio Maestro del Made in Italy, sottolineando il valore di chi ogni giorno contribuisce a creare ricchezza e occupazione. “Questi imprenditori rappresentano quel paese che tutti i. L'articolo.🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

Notizie correlate

Istruzione tecnica, Valditara in Calabria: “Prima regione per adesione alla riforma 4+2”La Calabria è la regione con il più alto livello di adesione alla riforma dell’istruzione tecnica e professionale in rapporto a studenti e istituti...

Il lato oscuro del nostro pallone. "Maxi bustarelle per salire in serie C. Sistema malato, dietro c’è lo schifo»"Ho visto procuratori che portano calciatori dalla Promozione alla Serie C grazie a una busta da 50mila euro.

Altri aggiornamenti

Temi più discussi: Istruzione tecnico-professionale, boom di adesioni alla riforma 4+2: quasi 12mila nuove iscrizioni. Valditara: Entro cinque anni potremmo arrivare a quota 100mila; Scuola e Made in Italy, a Vinci interviene il ministro dell’Istruzione Valditara; Fermare la riforma degli istituti tecnici del ministro Valditara; Organici scuola 2026/2027: docenti, ancora tagli e zero investimenti.

Il ministro Valditara a Parma: La volontà del governo è di vietare l’uso dei social per i minori di 15 anni. E annuncia altre novità - VideointervistaOggi a Palazzo Giordani (sede della Provincia di Parma e dell’Ufficio scolastico regionale per l’Emilia-Romagna) è stato inaugurato il laboratorio itinerante di meccatronica flessibile e multidiscipli ... gazzettadiparma.it

Istruzione tecnico-professionale, boom di adesioni alla riforma 4+2: quasi 12mila nuove iscrizioni. Valditara: Entro cinque anni potremmo arrivare a quota 100milaSi consolida il successo della nuova filiera formativa tecnologico-professionale. Il Ministro dell'Istruzione e del Merito, Giuseppe Valditara, ha annunciato oggi i dati più recenti sulle iscrizioni a ... orizzontescuola.it

DISAGIO GIOVANILE, LA SCUOLA COME PRESIDIO DI ASCOLTO Dal Coordinamento Docenti Diritti Umani una proposta al ministro Giuseppe Valditara: un Patto nazionale per trasformare la scuola in spazio di relazione e prevenzione https://www.calabriain - facebook.com facebook

Classi sovraffollate Secondo il ministro Giuseppe Valditara, "oggi non esistono più, sono lo zero virgola qualcosa”. Una posizione netta, che riapre un dibattito mai sopito tra dirigenti scolastici e docenti: tuttoscuola.com/classi-pollaio… x.com