Servizio civile a Gavinana | 9 posti per giovani tra assistenza e cura

A Gavinana sono disponibili nove posti per giovani interessati a partecipare a progetti di servizio civile nel settore dell’assistenza e della cura. I programmi prevedono tre diverse iniziative, alle quali si può accedere attraverso specifici bandi. Durante l’anno, i partecipanti avranno l’opportunità di sviluppare competenze pratiche legate a attività di supporto e assistenza, lavorando a stretto contatto con le persone coinvolte.

? Cosa scoprirai Come si accede ai tre diversi progetti di assistenza?. Quali competenze pratiche acquisiranno i giovani durante l'anno?. Chi può candidarsi tramite il portale della Toscana?. Cosa prevede l'assegno mensile per i volontari selezionati?.? In Breve Impegno di 30 ore settimanali per un anno con rimborso di 507,30 euro mensili.. Scadenza candidature fissata entro le ore 12 del 10 giugno 2026 tramite portale regionale.. Requisiti d'accesso per giovani tra 18 e 29 anni con autenticazione Spid, Cie o Cns.. Tre progetti distinti presso le strutture I fiori, Gli alberi e I prati a Gavinana.. La Fondazione Turati di Gavinana ricerca nove giovani per il servizio civile regionale con scadenze fissate entro le ore 12 del 10 giugno 2026.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Servizio civile a Gavinana: 9 posti per giovani tra assistenza e cura Notizie correlate Servizio Civile: 51 posti per giovani tra sociale e futuro lavoroMercoledì 16 aprile, alle ore 14:00, scadrà il termine prorogato per presentare le candidature al Servizio Civile Universale presso le strutture di... Servizio Civile Universale: a Forlimpopoli sei posti per giovani tra i 18 e i 28 anniIl bando, pubblicato nei giorni scorsi, mette complessivamente a disposizione 65. Contenuti di approfondimento Servizio civile: Posti in AoupUna opportunità importante per 2.396 giovani, residenti, domiciliati o soggiornanti in Toscana, che verranno selezionati per partecipare ai progetti ... lanazione.it Servizio civile, i numeri che contanoDal 2020 a oggi oltre 680mila domande per il Servizio civile universale, a fronte di poco più di 320mila posti. Un nuovo strumento online consente di leggere, confrontare e analizzare l’evoluzione ... vita.it