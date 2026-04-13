Mercoledì 16 aprile alle 14:00 scadrà il termine prorogato per presentare le domande di partecipazione al Servizio Civile Universale presso le strutture di Casa Rosetta. Sono disponibili 51 posti destinati a giovani interessati a un’esperienza nel settore sociale e in vista di un futuro lavorativo. La scadenza riguarda tutte le persone che desiderano candidarsi a questa opportunità.

Mercoledì 16 aprile, alle ore 14:00, scadrà il termine prorogato per presentare le candidature al Servizio Civile Universale presso le strutture di Casa Rosetta. L’opportunità riguarda 51 giovani pronti a mettersi in gioco in tre percorsi formativi e sociali che toccano nodi cruciali del welfare territoriale, tra Caltanissetta, Partinico, Caltagirone, Mussomeli, Mazzarino, Riesi, Ragusa e Roma. Il bando si articola su tre direzioni d’intervento specifiche, ognuna con una distribuzione geografica e un target ben definiti. Il progetto denominato Libera la vita si concentra sul supporto alle dipendenze patologiche e mette a disposizione 19 posti, con attività che si svolgeranno nelle sedi di Caltagirone, Partinico e Caltanissetta.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Servizio Civile: 51 posti per giovani tra sociale e futuro lavoro

Giovani e sociale, Anpas Marche offre 166 posti di servizio civileIl bando è riservato ai agazzi tra i 18 e i 28 anni che saranno impiegati nelle numerose sedi delle Pubbliche Assistenze distribuite sul territorio...

Servizio civile universale, la bellezza del “contribuire” che avvicina al lavoro. Pierro: a disposizione 65.964 posti per giovani tra i 18 e i 28 anniUn anno d’impegno, formazione, esperienze, crescita personale e professionale: sono tanti i motivi per scegliere il Servizio civile universale.