Un'auto si è ribaltata dopo aver urtato un guardrail in Val d’Ega, causando lievi ferite a una donna a bordo. L’incidente è avvenuto sulla strada statale, ma le cause dello sbandamento non sono ancora chiare. Alcuni passanti hanno fermato il veicolo e sono intervenuti, riuscendo a estrarre la donna dall’abitacolo. Sul posto sono intervenuti i soccorritori, che hanno portato la donna in ospedale per controlli.

Come ha fatto l'auto a ribaltarsi dopo l'impatto col guardrail?. Chi sono i passanti che hanno estratto la donna dall'abitacolo?. Perché la conducente ha perso il controllo proprio vicino alle gallerie?. Quali accertamenti medici deve affrontare la donna all'ospedale di Bolzano?.? In Breve Incidente avvenuto giovedì pomeriggio intorno alle 15:30 vicino alle prime due gallerie.. Passanti hanno estratto la donna dall'abitacolo prima dell'arrivo dei soccorsi ufficiali.. Vigili del fuoco di Cardano-Cornedo e Croce Rossa hanno gestito l'emergenza.. La conducente è stata trasportata all'ospedale di Bolzano per accertamenti medici.. Un brutto incidente in Val d’Ega: auto ribaltata dopo l’impatto con il guardrail. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Val d’Ega, auto ribaltata dopo l’urto: donna ferita lievemente

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