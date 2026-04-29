Alghero auto sospesa sul precipizio | salvata la donna dopo l’urto

Una donna è rimasta ferita dopo che la sua auto è finita sospesa su un precipizio nel Monte Carru, ad Alghero. L’incidente si è verificato ieri pomeriggio e i soccorritori sono intervenuti sul posto per mettere in sicurezza la vettura e estrarre la donna. La donna è stata trasportata in ospedale per le cure del caso, mentre sul luogo sono ancora in corso le verifiche delle autorità.

? Cosa sapere Una donna resta ferita dopo che l'auto finisce sul precipizio di Monte Carru ad Alghero.. I Vigili del Fuoco stabilizzano il veicolo per permettere il soccorso medico alla conducente.. Un violento impatto contro un muretto a secco ha segnato il destino di una donna in località Monte Carru ad Alghero, lasciando l’auto incastrata sul limite di uno strapiombo verso le 19:20 di questa sera. Il sinistro stradale si è verificato quando la vettura, con una conducente a bordo, ha perso la traiettoria finendo per colpire la vecchia struttura in pietra tipica del paesaggio locale. La forza dell’urto ha causato la fuoriuscita del veicolo dalla carreggiata, che si è fermato in una posizione estremamente precaria, sospeso proprio sul ciglio del precipizio.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Alghero, auto sospesa sul precipizio: salvata la donna dopo l’urto Notizie correlate Dopo una lite familiare sale sul tetto e minaccia di lanciarsi: donna salvata dai CarabinieriTempo di lettura: < 1 minutoNella tarda mattinata odierna, in Orta di Atella, i Carabinieri delle Stazioni di Sant’Arpino e Orta di Atella, con il... Soccorso verticale sul Monte Avena: salvata una pilota sospesaUna domenica di interventi tecnici e mobilitazioni sanitarie ha segnato il territorio bellunese, con il Soccorso Alpino di Feltre impegnato in un... Aggiornamenti e dibattiti Si parla di: Il fantasma del Caragol: deserto e silenzioso da tempo il cantiere delle case popolari. Pauroso incidente ad Alghero, l’auto esce di strada e rimane in bilico su uno strapiomboAlghero Alle 19.20, la squadra del distaccamento di Alghero, è intervenuta a Monte Carru per un incidente stradale. Per cause ancora da accertare, una vettura con una persona a bordo, è andata a sbatt ... lanuovasardegna.it Alghero, auto esce di strada: conducente feritaLa vettura ha sbattuto contro un muretto ed è rimasta in bilico su uno strapiombo. Poi l’intervento dei soccorsi ... unionesarda.it