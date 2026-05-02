Lignano caos in Viale Centrale | auto ribaltata e feriti dopo l’urto

Un incidente si è verificato questa mattina in Viale Centrale a Lignano, coinvolgendo una BMW e un’altra vettura. Dopo lo scontro, la BMW si è ribaltata, causando alcuni feriti tra i conducenti e i passeggeri coinvolti. Sul posto sono intervenuti i soccorritori, che hanno prestato assistenza ai feriti prima di trasportarli in ospedale. La strada è stata temporaneamente chiusa al traffico per permettere le operazioni di soccorso e i rilievi.

? Cosa scoprirai Come ha fatto la BMW a ribaltare l'auto dopo l'urto?. Chi sono i feriti coinvolti nella collisione in Viale Centrale?. Perché la mancata precedenza ha causato la catena di urti?. Quali criticità stradali hanno favorito questo violento incidente?.? In Breve L'incidente è avvenuto sabato 2 maggio poco prima delle ore 13.. La BMW ha travolto un veicolo in movimento e un'auto in sosta.. Vigili del fuoco e polizia locale hanno isolato l'area di Viale Centrale.. Le autorità valutano segnaletica e criticità strutturali del tratto stradale coinvolto.. Un violento impatto tra più veicoli ha paralizzato Viale Centrale a Lignano Sabbiadoro poco prima delle 13 di questo sabato 2 maggio, provocando il ribaltamento di un’auto e diversi feriti.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Lignano, caos in Viale Centrale: auto ribaltata e feriti dopo l’urto Notizie correlate Bidentina, auto ribaltata: tre feriti tra cui un minore dopo il crashUn violento sinistro stradale ha coinvolto tre persone, tra cui un minore, nel corso del pomeriggio di giovedì lungo la carreggiata della Bidentina. Auto ribaltata in A21, due feriti: traffico bloccatoDue persone sono state soccorse lungo l’autostrada A21, a Piacenza, in direzione Brescia.