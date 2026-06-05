Vai a casa ritorno in tv sempre più lontano per la conduttrice
La conduttrice non ha più in programma apparizioni televisive nel prossimo futuro. I progetti a cui stava lavorando sono stati cancellati o sospesi, e non ci sono nuovi impegni confermati. La sua presenza in tv, quindi, appare ormai molto distante rispetto a quanto annunciato in passato.
Il ritorno di Barbara D’Urso in televisione sembra sempre più lontana. I progetti sono tutti sfumati. Le indiscrezioni di un possibile ritorno in tv di Barbara D’Urso si rincorrono da mesi, ma il momento sembra essere sempre più lontano. Cosa sta succedendo alla conduttrice? Da mesi si rincorrono voci e indiscrezioni sul possibile ritorno in televisione di Barbara D’Urso, una delle conduttrici più amate e discusse del panorama italiano. Il pubblico, da tempo, si interroga su quando e come potrebbe rivederla in un programma, ma al momento il quadro appare ancora poco definito. Nonostante i numerosi rumor che la vedono protagonista di nuovi progetti televisivi, al momento non risultano conferme ufficiali su contratti già firmati o programmi assegnati nei prossimi palinsesti Rai. 🔗 Leggi su Novella2000.it
La face cachée de Nabilla : 10 ans de succès, prison & scandales !
Notizie e thread social correlati
Leggi anche: “Te ne vai a casa”. Rai, salta il contratto: la conduttrice è fuori
Altri test psicologici ai bambini del bosco. Il ritorno in famiglia sempre più lontanoI bambini del bosco, sottoposti a vari test psicologici, si trovano sempre più lontani dal ritorno in famiglia.
Argomenti più discussi: Ritorno a casa Gori; Ritorno a casa, la storia di Elisa; Teatro e danza davanti al lago di Santa Giustina, va in scena Ritorno a casa; Serie C su Sky, la guida al ritorno della finale playoff.
Convinta che il figlio fosse stato arrestato, un’81enne ha raccolto tutti i soldi che aveva in casa ed è salita sulla Circumvesuviana diretta a Napoli per consegnarli a un presunto avvocato. La truffa sembrava ormai riuscita, ma il ritorno a casa dell’altro figlio ha c facebook
Buon ritorno a casa. x.com