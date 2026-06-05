Vai a casa ritorno in tv sempre più lontano per la conduttrice

Da novella2000.it 5 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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La conduttrice non ha più in programma apparizioni televisive nel prossimo futuro. I progetti a cui stava lavorando sono stati cancellati o sospesi, e non ci sono nuovi impegni confermati. La sua presenza in tv, quindi, appare ormai molto distante rispetto a quanto annunciato in passato.

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Il ritorno di Barbara D’Urso in televisione sembra sempre più lontana. I progetti sono tutti sfumati. Le indiscrezioni di un possibile ritorno in tv di Barbara D’Urso si rincorrono da mesi, ma il momento sembra essere sempre più lontano. Cosa sta succedendo alla conduttrice? Da mesi si rincorrono voci e indiscrezioni sul possibile ritorno in televisione di Barbara D’Urso, una delle conduttrici più amate e discusse del panorama italiano. Il pubblico, da tempo, si interroga su quando e come potrebbe rivederla in un programma, ma al momento il quadro appare ancora poco definito. Nonostante i numerosi rumor che la vedono protagonista di nuovi progetti televisivi, al momento non risultano conferme ufficiali su contratti già firmati o programmi assegnati nei prossimi palinsesti Rai. 🔗 Leggi su Novella2000.it

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