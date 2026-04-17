I bambini del bosco, sottoposti a vari test psicologici, si trovano sempre più lontani dal ritorno in famiglia. Attualmente, passano il tempo davanti alla televisione e consumano cibi processati in modo compulsivo, soprattutto quando sono in difficoltà. Questa situazione ha portato alla fine della loro educazione precedente, lasciando spazio a nuove dinamiche di adattamento e comportamento.

Se la situazione non fosse disperatamente drammatica, ci sarebbe quasi da ridere. Dal 20 di novembre, la famiglia del bosco è separata: un tempo infinito, difficilmente comprensibile e giustificabile che, però, per la macchina della giustizia minorile appare quasi insignificante. Oggi saranno somministrati test psicologici ai tre bambini Trevallion e la psichiatra scelta dal tribunale per effettuare la perizia su di loro e sui genitori li incontrerà per verificarne le condizioni. Viene da chiedersi quale fotografia potrà mai emergere da queste indagini. I bambini non sono stati valutati nei loro spazi, nella quotidianità che hanno conosciuto fino allo scorso inverno.🔗 Leggi su Laverita.info

© Laverita.info - Altri test psicologici ai bambini del bosco. Il ritorno in famiglia sempre più lontano

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