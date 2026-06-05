Te ne vai a casa Rai salta il contratto | la conduttrice è fuori
La Rai ha deciso di non rinnovare il contratto con la conduttrice. La decisione è stata comunicata ufficialmente e la presentatrice non condurrà più il programma. La notizia ha sorpreso i telespettatori, che avevano seguito con interesse le voci di un possibile ritorno. La conduttrice lascia il suo ruolo dopo mesi di indiscrezioni e attese.
Per mesi le indiscrezioni si sono rincorse senza sost a, alimentando l’attesa di un pubblico che continua a sperare in un grande ritorno sul piccolo schermo. Eppure, almeno per il momento, il futuro di una delle conduttrici più amate della televisione italiana sembra ancora avvolto nell’incertezza. Nonostante i numerosi rumors circolati negli ultimi anni, all’orizzonte non sembrano esserci contratti già definiti o programmi ufficialmente assegnati nei prossimi palinsesti Rai. >> Sonia Bruganelli rompe il silenzio dopo il lungo ricovero della figlia A tenere viva la curiosità dei telespettatori sono stati soprattutto i continui retroscena e le indiscrezioni che, puntualmente, hanno annunciato un imminente rientro in televisione. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it
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