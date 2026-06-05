Te ne vai a casa Rai salta il contratto | la conduttrice è fuori

Notizia in breve

La Rai ha deciso di non rinnovare il contratto con la conduttrice. La decisione è stata comunicata ufficialmente e la presentatrice non condurrà più il programma. La notizia ha sorpreso i telespettatori, che avevano seguito con interesse le voci di un possibile ritorno. La conduttrice lascia il suo ruolo dopo mesi di indiscrezioni e attese.