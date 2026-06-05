Un uomo coinvolto nel caso di Garlasco ha dichiarato di volersi costituire, dopo aver scritto dettagliatamente nel suo diario. La notizia è stata discussa nell’ultima puntata di una trasmissione dedicata alle indagini sul delitto, andata in onda venerdì 5 giugno. Il diario contiene informazioni rilevanti per le indagini, che ora potrebbero influenzare lo sviluppo del procedimento legale. La trasmissione ha dedicato ampio spazio a questo nuovo filone investigativo.

Ultima puntata della settimana per Storie Italiane, che anche nella giornata di venerdì 5 giugno ha dedicato ampio spazio al nuovo filone investigativo sul delitto di Garlasco. A quasi diciannove anni dall’omicidio di Chiara Poggi, l’attenzione resta concentrata sugli sviluppi dell’indagine che vede al centro Andrea Sempio, amico del fratello della vittima. Mentre la Procura di Pavia ritiene di aver individuato il responsabile del delitto, la difesa continua a sostenere con forza l’estraneità dell’indagato ai fatti. >> Cinema sotto choc, il grande attore morto in modo atroce: la scoperta choc della polizia Nel corso della trasmissione sono emersi nuovi dettagli riguardanti una consistente mole di documenti personali attribuiti a Sempio. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it

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© Caffeinamagazine.it - “Vado a costituirmi”. Garlasco choc, Sempio aveva scritto tutto nel suo diario

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Garlasco, le intercettazioni di Sempio. Il Tg1: aveva visto il video di lei e Stasi

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