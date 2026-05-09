Garlasco Sempio nel suo diario | Sogno lo stupro io spesso isolato e preso in giro Ho passato cose che nessuno vivrà mai
Un nuovo capitolo si apre nel caso di Garlasco, con l’attenzione rivolta alle dichiarazioni di un uomo che nel suo diario ha scritto di desiderare un atto di violenza e ha descritto momenti di isolamento e prese in giro. Nel frattempo, le indagini dei carabinieri di Milano si sono concluse con un rapporto che esclude la responsabilità dell’uomo come autore del delitto che ha portato alla morte di una ragazza nella sua abitazione.
Andrea Sempio ha davvero ucciso Chiara Poggi nella sua villetta di Garlasco? L'informativa dei carabinieri di Milano con cui si indica che il killer non è stato Alberto Stasi, l'allora suo fidanzato, bensì Sempio, parte dalle "anomalie" della prima indagine della Procura di Pavia, ora al centro di una inchiesta per corruzione a Brescia, per poi passare in rassegna i punti salienti dell'indagine del 2007, e paragonarli con gli esiti dei recenti accertamenti.🔗 Leggi su Ilmessaggero.it
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