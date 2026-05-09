Garlasco Sempio nel suo diario | Sogno lo stupro io spesso isolato e preso in giro Ho passato cose che nessuno vivrà mai

Un nuovo capitolo si apre nel caso di Garlasco, con l’attenzione rivolta alle dichiarazioni di un uomo che nel suo diario ha scritto di desiderare un atto di violenza e ha descritto momenti di isolamento e prese in giro. Nel frattempo, le indagini dei carabinieri di Milano si sono concluse con un rapporto che esclude la responsabilità dell’uomo come autore del delitto che ha portato alla morte di una ragazza nella sua abitazione.

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