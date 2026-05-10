Garlasco pm rompono il silenzio su Sempio | cosa ha scritto nel biglietto buttato nella spazzatura
A Garlasco, il pubblico ministero ha rivelato dettagli su un biglietto scritto da un sospettato e poi gettato in spazzatura, legato alle indagini sul caso Sempio. La vicenda ha avuto uno scossone quando un oggetto di uso comune ha portato alla luce informazioni che potrebbero influenzare il procedimento giudiziario. La scoperta si inserisce in un quadro di indagini ancora in corso, con elementi che si sono manifestati in modo inaspettato.
Ci sono inchieste che sembrano condannate al silenzio. Poi, all’improvviso, succede qualcosa di minuscolo e devastante: un gesto quotidiano, un sacchetto buttato via in fretta, un dettaglio che nessuno avrebbe immaginato potesse pesare così tanto. Ed è lì che il passato torna a mordere, con la stessa ferocia di allora. A Garlasco, mentre il nome di Chiara Poggi continua a essere una ferita aperta, i magistrati hanno messo nero su bianco una ricostruzione che, dopo quasi vent’anni, scuote di nuovo tutto. Non una “grande scena”, non un colpo di teatro: solo frammenti recuperati con pazienza. Ma a volte è proprio così che si cambia la storia....🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it
Garlasco, gli audio che riscrivono il delitto. Bruzzone: «Sempio e Bertani sono gli esecutori»
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