Garlasco pm rompono il silenzio su Sempio | cosa ha scritto nel biglietto buttato nella spazzatura

A Garlasco, il pubblico ministero ha rivelato dettagli su un biglietto scritto da un sospettato e poi gettato in spazzatura, legato alle indagini sul caso Sempio. La vicenda ha avuto uno scossone quando un oggetto di uso comune ha portato alla luce informazioni che potrebbero influenzare il procedimento giudiziario. La scoperta si inserisce in un quadro di indagini ancora in corso, con elementi che si sono manifestati in modo inaspettato.

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