Un focolaio di meningococco B nel Kent nel 2026 ha portato all'uso di antibiotici e alla vaccinazione dei contatti. Il presidente di un'associazione di specialisti ha commentato che questo episodio evidenzia la necessità di una strategia preventiva, soprattutto per gli adolescenti. Attualmente, le risposte sono principalmente reattive, ma si sottolinea l'importanza di intervenire prima che si sviluppino emergenze sanitarie di questo tipo.

Roma, 5 giu. (Adnkronos Salute) - “Il recente focolaio registrato nel Kent nel 2026, causato proprio dal meningococco B e gestito con antibiotici e vaccinazione dei contatti, dimostra che non possiamo continuare a intervenire solo dopo l'emergenza. Questo sierogruppo rappresenta oltre la metà dei casi segnalati in Europa ed è dominante in tutte le fasce d'età sotto i 65 anni. Anche in Italia il suo impatto resta rilevante e l'adolescenza è una fase cruciale per la trasmissione, legata alle dinamiche sociali e agli ambienti chiusi”. Questo il messaggio di Susanna Esposito, professoressa ordinaria di Pediatria... 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Vaccini, Esposito (presidente Espid): "Meningococco B impatto rilevante, serve strategia per adolescenti"

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