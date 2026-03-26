Meningite allarme MenB in Uk Board Calendario per la vita | Serve strategia nazionale adolescenti
Il board del Calendario vaccinale per la vita ha espresso preoccupazione riguardo alla diffusione di casi di meningite di tipo B nel Regno Unito. La discussione si concentra sulla necessità di sviluppare una strategia nazionale dedicata agli adolescenti, considerando l’aumento dei contagi e la gravità della malattia. La questione richiede un intervento coordinato tra le autorità sanitarie per contenere il rischio.
(Adnkronos) – Il board del Calendario vaccinale per la vita esprime profonda preoccupazione per l'aumento dei casi di meningite acuta nel Sud dell'Inghilterra, in particolare nella contea del Kent, dove l'Agenzia del Regno Unito per la Sicurezza della salute (Ukhsa) segnala un incremento di casi con 2 decessi tra studenti e numerosi giovani gravemente colpiti.. L'articolo proviene da. Potrebbe interessarti:. Russia, Putin: “Nel mondo più amici che nemici”. Medvedev: “Guerra nucleare mai così vicina”. 🔗 Leggi su Webmagazine24.it
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