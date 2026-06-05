Va in scena ‘Progetto donna’ lo spettacolo di inclusione attraverso la danza
Domenica 7 alle 20 si terrà a Ferrara lo spettacolo ‘Progetto donna: wonder woman’, promosso da Fantasy Fly Dance con il patrocinio comunale. Lo spettacolo si concentra sulla danza come mezzo di inclusione, rinascita e valorizzazione dell’universo femminile. L’evento si svolgerà nel rispetto delle norme vigenti e coinvolgerà le partecipanti in performance di danza. Non sono stati comunicati dettagli ulteriori sul numero di partecipanti o sul luogo specifico dell’evento.
La danza come strumento di rinascita, benessere e valorizzazione dell'universo femminile. Ferrara accoglie il ‘Progetto donna: wonder woman’, lo spettacolo ideato e promosso da Fantasy Fly Dance, con il patrocinio del Comune di Ferrara, che andrà in scena domenica 7 alle 20.45, alla Sala Estense. 🔗 Leggi su Ferraratoday.it
Stelle dal Mondo spettacolo con il patrocinio del Comune di Milano 12/4/2026
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