Va in scena ‘Progetto donna’ lo spettacolo di inclusione attraverso la danza

Notizia in breve

Domenica 7 alle 20 si terrà a Ferrara lo spettacolo ‘Progetto donna: wonder woman’, promosso da Fantasy Fly Dance con il patrocinio comunale. Lo spettacolo si concentra sulla danza come mezzo di inclusione, rinascita e valorizzazione dell’universo femminile. L’evento si svolgerà nel rispetto delle norme vigenti e coinvolgerà le partecipanti in performance di danza. Non sono stati comunicati dettagli ulteriori sul numero di partecipanti o sul luogo specifico dell’evento.