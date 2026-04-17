Va in scena in Brianza lo spettacolo di Carlotta che rinsegna a emozionarsi

A inizio stagione in Brianza, uno spettacolo di danza vede protagonista Carlotta Urzetta, coreografa nota per la sua capacità di coinvolgere il pubblico attraverso le sue coreografie. La performance si propone di suscitare emozioni e di offrire un momento di espressione artistica in un contesto di crescente difficoltà nel comunicare e condividere sentimenti. La coreografa ha dichiarato di voler portare colore e vitalità in un ambiente che tende a perdere vivacità.

Lei si chiama Carlotta Urzetta ed è una talentuosa coreografa con l'ambizione di "portare piccole macchie di colore in un mondo che rischia di diventare sempre più grigio" e dove comunicare ed esprimere le proprie emozioni è diventato sempre più difficile. Soprattutto per i ragazzi. Per farlo, ha.🔗 Leggi su Monzatoday.it

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