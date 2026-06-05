va a cercare funghi e cade soccorso da vigili del fuoco

Un cercatore di funghi è caduto ieri mattina lungo un sentiero in località Troppola, nel comune di Scheggia e Pascelupo. L’uomo si trovava in un’area boschiva quando è scivolato, riportando ferite. I vigili del fuoco sono intervenuti sul posto per soccorrerlo. L’uomo è stato poi trasportato in ospedale per le cure del caso.

GUBBIO - Momenti di apprensione ieri mattina in località Troppola, nel comune di Scheggia e Pascelupo, dove un cercatore di funghi è rimasto ferito mentre si trovava lungo un sentiero immerso nell’area boschiva della zona. L’allarme è scattato intorno alle 8.30 e sul posto sono intervenuti i Vigili del fuoco del distaccamento di Gubbio, che hanno operato in stretta collaborazione con il personale del Soccorso Alpino e Speleologico Umbria (SASU). Le operazioni si sono svolte in un contesto reso complesso dalla conformazione del territorio e dalla posizione dell’infortunato, che si trovava in una zona non facilmente accessibile ai normali mezzi di emergenza. 🔗 Leggi su Lanazione.it

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