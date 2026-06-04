Si infortuna mentre cerca i funghi nel bosco soccorso dai Vigili del fuoco
Alle 8:30 di questa mattina, i Vigili del fuoco sono intervenuti in una località boschiva per soccorrere un uomo caduto durante la ricerca di funghi. La squadra di Gubbio ha raggiunto il sentiero di Troppola, nel comune di Scheggia e Pascelupo, per recuperare la persona infortunata. Non sono stati resi noti dettagli sulle condizioni dell’uomo o sulla natura dell’incidente.
. La squadra del distaccamento di Gubbio è intervenuta questa mattina alle ore 8:30 in località Troppola, nel comune di Scheggia e Pascelupo, per il recupero di un cercatore di funghi infortunatosi lungo un sentiero. I. 🔗 Leggi su Perugiatoday.it
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