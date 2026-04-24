Lezzeno cade con la moto giù dal burrone ma resta appeso nel vuoto | salvato da vigili del fuoco e soccorso alpino

Questa mattina a Lezzeno un ragazzo di 15 anni in sella a una moto ha perso il controllo e caduto da un burrone. La moto si è fermata sospesa nel vuoto, mentre il giovane rimaneva appeso nel vuoto. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco e il soccorso alpino per il recupero. La zona è stata transennata mentre gli operatori operavano per mettere in sicurezza il ragazzo.

Questa mattina è successa una cosa davvero pericolosa a Lezzeno. Verso le 8 un ragazzo di 15 anni che era in moto ha perso il controllo ed è caduto giù dalla strada, finendo in un dirupo.Il ragazzo è caduto per circa 14 metri, ma per fortuna è riuscito ad aggrapparsi alla vegetazione e non è.🔗 Leggi su Quicomo.it

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