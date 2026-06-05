Negli ultimi giorni sui social, in particolare su X, sta circolando di nuovo un video del 2012 che ha riportato l’attenzione su una dichiarazione di Wilma De Angelis durante un’ospitata in tv da Cristina Parodi. Nel filmato, la cantante racconta senza filtri un’abitudine legata alla sua giovinezza: l’uso di anfetamine come metodo per perdere peso, in un’epoca in cui la consapevolezza dei rischi era molto diversa da oggi. Appena scoperto questo cosa e la condivido per chi non sapesse che Wilma De Angelis e Mina hanno fatto una dieta di anfetamine pic.twitter.comzYmGSwcige — alessio (@alessio1) June 4, 2026 Il passaggio che ha fatto più discutere riguarda il momento in cui Parodi le chiede quale sia stata “la dieta più strana” mai seguita. 🔗 Leggi su Cinemaserietv.it

© Cinemaserietv.it - “Usavo anfetamine per dimagrire”: Wilma De Angelis, il video del 2012 che torna virale

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