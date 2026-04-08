Buon compleanno Dada Gallotti Wilma de Angelis Alberto Angela

Oggi si festeggiano i compleanni di diverse personalità del mondo dello spettacolo e della cultura. Tra loro ci sono Wilma de Angelis, nota cantante e conduttrice, Alberto Angela, noto divulgatore scientifico, e Dada Gallotti, attrice e presentatrice. Inoltre, si ricordano anche il cantante Paolo Modugno e Gianfranco, le cui date di nascita vengono celebrate in questa giornata. Un'occasione per riconoscere il contributo di ciascuno nel loro settore.

Buon compleanno Wilma de Angelis, Alberto Angela, Paolo Modugno, Dada Gallotti, Gianfranco Amendola, Silvio Brusaferro, Massimo Garavaglia, Antonio Gentile, Francesco Merlo, Monica Leoffredi, Alessandra Terrosi, Vega Colonnese. Oggi 8 aprile compiono gli anni: Wilma de Angelis, cantante, attrice, conduttrice tv; Dada Gallotti, attrice; Paolo Modugno, attore, conduttore radio, doppiatore; Paolo Affronti, politico, giornalista; Gianfranco Amendola, magistrato, politico; Luciano Bonfada, ex calciatore; Antonio La Gloria, politico; Giuseppe Trinchero, ex calciatore, allenatore; Bruna Baglioni, mezzosoprano; Roberto Martini, architetto; Elio Rinero, ex calciatore, allenatore. 🔗 Leggi su Romadailynews.it © Romadailynews.it - Buon compleanno Dada Gallotti, Wilma de Angelis, Alberto Angela Buon compleanno Matilde Roma, Maurizia de Angelis, Immobile…Buon compleanno Matilde Roma, Maurizia de Angelis, Ciro Immobile, Paola Sciarrillo, Johnny Dorelli, Ugo de Siervo, Riccardo Cocciante, Ivana Monti,... Buon compleanno Giancarlo Basciu, Francesco De Gregori…Buon compleanno Giancarlo Basciu, Francesco De Gregori, Irene Pivetti, Daniel Cohn-Bendit, Salvatore Sciarrino, Abdullah Ocalan, Guido Viceconte,...