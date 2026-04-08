Oggi Wilma De Angelis compie 96 anni. Nel corso della sua vita ha raggiunto notorietà come cantante e conduttrice televisiva, partecipando a numerose trasmissioni e registrando successi nel mondo dello spettacolo. Oltre alla carriera artistica, si è dedicata anche alla cucina e ha vissuto diverse relazioni sentimentali. La sua storia si è sviluppata attraverso un mix di impegni professionali e scelte personali.

Wilma De Angelis festeggia oggi i suoi 96 anni, celebrando una parabola esistenziale che ha intrecciato il successo musicale, la televisione e legami sentimentali vissuti con indipendenza. La cantante originaria di Milano ha costruito un percorso professionale iniziato molto presto, raggiungendo l’apice della notorietà negli anni Sessanta grazie alle sue apparizioni sul palco dell’Ariston. La sua traiettoria artistica è stata segnata da una forte determinazione, che l’ha portata a gestire con consapevolezza sia le carriere che le relazioni private. Tra Sanremo e l’evoluzione verso il piccolo schermo. Il debutto di Wilma De Angelis al Festival di Sanremo risale al 1959, anno in cui introdusse per la prima volta elementi dello swing mescolati a sonorità rock’n roll. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Wilma De Angelis a 96 anni: tra swing, cucina e amori proibiti

Wilma De Angelis compie 96 anni, dal legame con Little Tony alla storia con RiveraWilma De Angelis spegne 96 candeline: la sua è stata una vita ricca d’amore, con grandi soddisfazioni personali e professionali.

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Wilma De Angelis, 96 anni da star tra musica e TV: 9 Sanremo, i successi dimenticati e la hit virale grazie a Lady GagaLa cantante e conduttrice spegne oggi novantasei candeline. Dopo una carriera di successi strepitosi, partecipazioni record al Festival e alcuni amori travagliati. libero.it

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Tanti auguri di buon compleanno a WILMA DE ANGELIS , nata a Milano l’8 aprile 1930, che oggi spegne 96 candeline!. Storica cantante italiana con una voce inconfondibile e una simpatia contagiosa. Un’artista nata nel jazz ma che ha saputo farsi spa - facebook.com facebook

da Sanremo alla Biblioteca di Studio Uno, dal jazz alle ricette di cucina, da Joe Sentieri a Paolo Limiti Wilma De Angelis è sempre "Miss Patatina" con la sua simpatia e la sua voce inconfondibile 96 primavere oggi, auguri! x.com