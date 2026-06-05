Il Dipartimento del Tesoro statunitense ha imposto sanzioni anche al presidente di Cuba, Diaz-Canel, nel quadro di un nuovo schema venezuelano contro l’isola. Le misure colpiscono direttamente il leader cubano, aggiungendosi a quelle già in vigore contro altre figure del governo. Le sanzioni vietano transazioni finanziarie e immobilizzano beni. La decisione segue le restrizioni già applicate a funzionari e organismi governativi, in un contesto di crescenti pressioni economiche e diplomatiche.

Diaz Canel è stato inserito nella Specially Designated Nationals and Blocked Persons List dell’Office of Foreign Asset Control del Dipartimento del Tesoro americano, un elenco che comprende tutti i terroristi identificati negli Usa come minacce alla sicurezza nazionale, i narcotrafficanti, gli operatori economici accusati di sostenere gli avversari degli Usa, figure ritenute pericolose per la sicurezza nazionale Usa (è la lista in cui è finita anche Francesca Albanese) e, ovviamente, i leader degli Stati che per gli Usa sono “canaglia”. Sotto questa designazione, le persone indicate dall’Ofac sono bloccate in diverse attività: dal fare affari usando i dollari a detenere asset negli Usa, passando per l’ottenimento di linee di credito da istituzioni finanziarie Usa. 🔗 Leggi su It.insideover.com

© It.insideover.com - Usa, schema venezuelano contro Cuba: ora anche il presidente Diaz-Canel è sanzionato

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