Gli Stati Uniti hanno imposto sanzioni per la prima volta al presidente di Cuba, Miguel Díaz-Canel, al suo entourage e ad alcune persone vicine alla famiglia Castro. Tra le persone colpite ci sono anche la moglie del presidente e il figlio di un ex leader cubano. Il dipartimento del Tesoro ha comunicato le restrizioni, che riguardano specificamente queste quattro figure. Le sanzioni sono state annunciate oggi e coinvolgono persone di alto livello nel governo e nella cerchia familiare.

Il dipartimento del Tesoro degli Stati Uniti ha annunciato nuove sanzioni contro il presidente di Cuba Miguel Díaz-Canel, sua moglie Lis Cuesta, e altre tre persone tra cui il figlio dell’ex presidente Raúl Castro, Alejandro Castro Espín. Washington chiarisce di avere inserito nella propria lista nera, oltre a Díaz-Canel e a componenti della famiglia Castro, anche le forze armate cubane e i Comitati per la Difesa della Rivoluzione, la capillare rete di controllo sociale nata nei primi anni della rivoluzione e ancora oggi percepita come uno dei pilastri della sorveglianza interna. È un segnale politico preciso: gli Stati Uniti non stanno colpendo solo singole persone, ma stanno cercando di delegittimare l’architettura del potere cubano nella sua interezza. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

© Metropolitanmagazine.it - Gli Stati Uniti sanzionano il presidente di Cuba, Miguel Díaz-Canel (per la prima volta)

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Cuban President Miguel Díaz-Canel Confirms Talks With the US

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Gli Stati Uniti sanzionano il presidente cubano Díaz-Canel e la famiglia Castro x.com

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