Gli Stati Uniti sanzionano il presidente di Cuba Miguel Díaz-Canel per la prima volta
Gli Stati Uniti hanno imposto sanzioni per la prima volta al presidente di Cuba, Miguel Díaz-Canel, al suo entourage e ad alcune persone vicine alla famiglia Castro. Tra le persone colpite ci sono anche la moglie del presidente e il figlio di un ex leader cubano. Il dipartimento del Tesoro ha comunicato le restrizioni, che riguardano specificamente queste quattro figure. Le sanzioni sono state annunciate oggi e coinvolgono persone di alto livello nel governo e nella cerchia familiare.
Il dipartimento del Tesoro degli Stati Uniti ha annunciato nuove sanzioni contro il presidente di Cuba Miguel Díaz-Canel, sua moglie Lis Cuesta, e altre tre persone tra cui il figlio dell’ex presidente Raúl Castro, Alejandro Castro Espín. Washington chiarisce di avere inserito nella propria lista nera, oltre a Díaz-Canel e a componenti della famiglia Castro, anche le forze armate cubane e i Comitati per la Difesa della Rivoluzione, la capillare rete di controllo sociale nata nei primi anni della rivoluzione e ancora oggi percepita come uno dei pilastri della sorveglianza interna. È un segnale politico preciso: gli Stati Uniti non stanno colpendo solo singole persone, ma stanno cercando di delegittimare l’architettura del potere cubano nella sua interezza. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it
Cuban President Miguel Díaz-Canel Confirms Talks With the US
Notizie e thread social correlati
Cuba, il presidente Diaz-Canel: "Necessario piano per migliorare preparazione a difesa popolo cubano'"Durante un discorso in occasione di un evento a L’Avana, il presidente cubano ha evidenziato la necessità di sviluppare un piano volto a migliorare...
Cuba, l’ultimatum di Trump: “Il presidente Diaz Canel esca di scena”Gli Stati Uniti hanno emesso un ultimatum al governo cubano, chiedendo al presidente Diaz Canel di lasciare il suo incarico.
Temi più discussi: Gli Stati Uniti hanno sanzionato per la prima volta il presidente di Cuba Miguel Díaz-Canel; Gli Usa sanzionano di nuovo Francesca Albanese: Stop a transazioni bancarie; Cuba: gli Stati Uniti sanzionano il presidente Díaz-Canel e la famiglia Castro; Gli Stati Uniti sanzionano Nobitex e altre piattaforme di criptovalute iraniane nel contesto del conflitto in corso.
Gli Stati Uniti sanzionano il presidente cubano Díaz-Canel e la famiglia Castro x.com
Gli Stati Uniti hanno ucciso tra 18 e 38 milioni di persone tra il 1971 e il 2021 usando solo le sanzioni. Come e perché le persone non chiamano i presidenti degli Stati Uniti terroristi psicopatici? Come e perché le persone li rispettano più dei serial killer? : r/anti reddit
Gli Stati Uniti hanno nuovamente inserito nella lista delle persone sanzionate Francesca Albanese, la Relatrice speciale delle Nazioni Unite sui territori palestinesi occupati. Nei giorni scorsi le sanzioni erano state revocate in risposta a un'ordinanza giudiziari facebook
Gli Stati Uniti hanno sanzionato per la prima volta il presidente di Cuba Miguel Díaz-CanelIl dipartimento del Tesoro degli Stati Uniti ha annunciato nuove sanzioni contro il presidente di Cuba Miguel Díaz-Canel, sua moglie Lis Cuesta, e altre tre persone tra cui il figlio dell’ex president ... ilpost.it
Gli Stati Uniti sanzionano il presidente di Cuba, Miguel Díaz-Canel (per la prima volta)Il dipartimento del Tesoro degli Stati Uniti ha annunciato nuove sanzioni contro il presidente ... msn.com