Durante un discorso in occasione di un evento a L’Avana, il presidente cubano ha evidenziato la necessità di sviluppare un piano volto a migliorare la preparazione alla difesa del paese. Ha ringraziato gli attivisti del ‘Nuestra America Convoy’ e ha sottolineato l’importanza di garantire la sicurezza del popolo cubano attraverso strategie specifiche. La dichiarazione è stata fatta davanti a un pubblico di sostenitori e partecipanti all’assemblea.

Durante il suo discorso all’assemblea convocata per salutare e ringraziare gli attivisti del ‘Nuestra America Convoy’ a L’Avana, il presidente cubano Miguel Diaz-Canel ha sottolineato la necessità di sviluppare un “piano per migliorare la preparazione alla difesa del nostro popolo”. Una risposta alle tensioni crescenti con gli Stati Uniti, dopo l’imposizione all’isola del blocco energetico: “il presidente degli Stati Uniti, in una delle sue dichiarazioni ha detto che ‘a Cuba abbiamo applicato tutta la pressione possibile’. Stanno riconoscendo che ci hanno bloccato”. Un peggioramento di una situazione che secondo Diaz-Canel “già era grave” e che ha spinto quindi il governo cubano ad intraprendere questo nuovo piano, all’interno di una concezione, sottolinea il presidente, “difensiva e non aggressiva”. 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Cuba, il presidente Diaz-Canel: "Necessario piano per migliorare preparazione a difesa popolo cubano'"

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