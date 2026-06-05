USA | sanzioni contro gli exchange crypto per colpire Teheran

Gli Stati Uniti hanno imposto sanzioni agli exchange di criptovalute, tra cui Nobitex, per bloccare i flussi finanziari verso Teheran. L’operazione chiamata Economic Fury mira a interrompere le transazioni di criptovalute, che secondo le autorità coinvolgono circa 7,8 miliardi di dollari. Queste misure mirano a limitare l’uso delle criptovalute da parte di gruppi che operano in regioni soggette a sanzioni, impedendo loro di accedere ai fondi internazionali.

Come può l'operazione Economic Fury isolare i flussi di Nobitex? Quali gruppi utilizzano i 7,8 miliardi di dollari in criptovalute? Perché l'Iran usa le stablecoin per gestire lo Stretto di Hormuz? Come reagirà Teheran spostando i capitali su piattaforme decentralizzate??? In Breve Operazione Economic Fury colpisce ecosistema da 7,8 miliardi di dollari Exchange Nobitex, Bitpin, Ramzinex e Wallex sotto sanzioni Ofac Banca centrale iraniana usa stablecoin per sostenere il . 🔗 Leggi su Ameve.eu

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UK Sanctions $20B Scam Network by Cutting Off Crypto Ties

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