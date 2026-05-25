Teheran propone di riaprire lo Stretto di Hormuz in cambio di sanzioni più leggere. L’accordo, chiamato ‘Dichiarazione di Islamabad’, dovrebbe essere firmato entro il 5 giugno, a meno di ulteriori rinvii. Gli Stati Uniti sono coinvolti nei negoziati, che mirano a ridurre le tensioni e facilitare la tregua. La proposta di Teheran rappresenta un passo concreto, ma il percorso resta incerto e soggetto a possibili ostacoli prima della scadenza.

Dovrebbe chiamarsi ‘ Dichiarazione di Islamabad ’ e, se non dovesse saltare tutto prima il 5 giugno dovrebbe essere il giorno dove si terranno colloqui più approfonditi fra la delegazione americana e quella iraniana e partire gli ulteriori 60 giorni di tregua, nella speranza di raggiungere un’intesa. Al Arabiya, sul proprio sito in arabo, citando fonti di alto livello dice che il memorandum potrebbe venire annunciato dal Pakistan “senza necessità della presenza delle parti coinvolte”. Ognuno sta sulle sue, insomma. Del resto, visto il processo negoziale in ballo, metterci la faccia potrebbe diventare complicato. Qualche notizia positiva, però, c’è. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Teheran offre l’apertura di Hormuz, in cambio chiede sanzioni più leggere: gli ultimi ostacoli con gli Usa per la tregua in Iran

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Irans BIG 10-Point Demands Mean Full Victory For Tehran Over U.S Nukes, Hormuz, No Sanctions

Notizie e thread social correlati

Iran, c'è l'accordo con gli Usa: tregua di 60 giorni, stop sanzioni sul petrolio e Hormuz riaperto senza pedaggi. Si tratta su nucleareGli Stati Uniti e l’Iran stanno negoziando un accordo per una tregua di 60 giorni, durante i quali lo Stretto di Hormuz sarà riaperto senza pedaggi e...

Trump: "Con l'Iran sta andando molto bene, liberiamo le navi da Hormuz". Teheran avvisa gli Usa: "Ogni interferenza violerà la tregua"Il presidente degli Stati Uniti ha annunciato l'avvio dell'operazione Project Freedom, affermando che le relazioni con l'Iran stanno andando bene e...

Temi più discussi: Teheran offre l’apertura di Hormuz, in cambio chiede sanzioni più leggere: gli ultimi ostacoli con gli Usa per la tregua in Iran; Trump concede altro tempo all’Iran per definire un accordo mentre il ministro dell’Interno del Pakistan è a Teheran per la mediazione. Il ministro degli Esteri Abbas Araqchi ribadisce le linee rosse su Hormuz e nucleare mentre cresce l’insofferenza in Ira; Trump punta su Cuba per far dimenticare il fallimento in Iran - Pierre Haski; *** Iran: Al Arabiya, offre sospendere arricchimento uranio sopra 3,6% per 10 anni.

L'Autorità di Hormuz dell'Iran non è una tattica di negoziazione. È l'accordo con cui Teheran vuole allontanarsi. reddit

L'Italia dei borghi: viaggio tra gli Alberghi Diffusi - Sky Tg 24 Un turismo sostenibile e un modello di ospitalità 'made in Italy' che offre soggiorni in borghi dove i vicoli sostituiscono le hall degli hotel e le case diventano camere. Link al 1° commento x.com

Trump gela l'Iran: Vogliono un accordo, il loro esercito è sparito. Poi l'apertura a Xi Jinping: lo scenarioIl Presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, stringe il cerchio intorno a Teheran in vista del decisivo vertice di Pechino con Xi Jinping, previsto per il 14 e 15 maggio. Parlando dallo Studio Ovale ... corriereadriatico.it

Iran Usa, a Ginevra terzo round di negoziati. Washington non fa sconti: consegnare l’uranio arricchito e smantellare i 3 principali siti nucleariRoma, 26 febbraio 2026 - Oggi a Ginevra terzo round di colloqui tra Usa e Iran. L'inviato speciale del presidente degli Stati Uniti Donald Trump, Steve Witkoff, è già in città da stamane per ... quotidiano.net