USA | piano di tagli ai militari in Europa per puntare sul nucleare

Gli Stati Uniti prevedono di ridurre alcune forze militari in Europa, concentrandosi invece sul potenziamento delle capacità nucleari. La strategia include il ritiro di alcuni assetti terrestri e aerei nel continente, mentre si investe in tecnologie nucleari e sistemi di deterrenza. L’obiettivo è riorganizzare la presenza militare, lasciando spazio a sviluppi nel settore nucleare, con un orizzonte temporale di circa quattro anni per colmare eventuali gap tecnologici. Non sono stati forniti dettagli specifici sui paesi coinvolti o sui quantitativi di ritiro.

Quali assetti militari americani verranno ritirati dal territorio europeo?. Come farà l'Europa a colmare il vuoto tecnologico entro il 2027?. Quali nazioni ospiteranno le nuove basi per le testate nucleari tattiche?. Perché gli Stati Uniti stanno spostando il focus sulla deterrenza nucleare?.? In Breve Taglio bombardieri strategici USA al 50% e cacciabombardieri ridotti di un terzo. Riduzione cacciatorpediniere classe Arleigh Burke e stop fornitura sottomarini in Europa. Scadenza Pentagono per autosufficienza difensiva europea fissata entro il 2027. Russia dispone di 2000 testate nucleari tattiche per il teatro europeo. Gli Stati Uniti riducono la presenza convenzionale in Europa per puntare sulla deterrenza nucleare. 🔗 Leggi su Ameve.eu

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