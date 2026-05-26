Nato 3.0 | gli USA pianificano tagli ai militari per l’Europa

? Domande chiave Come faranno i paesi europei a sostituire le portaerei americane?. Quali lacune militari rimarranno scoperte dopo il ritiro degli USA?. Perché Washington punta le sue forze verso l'Indo-Pacifico nel 2027?. Cosa dovranno decidere i leader della Nato entro il mese di giugno?.? In Breve Tagli previsti su un terzo degli aerei da combattimento e bombardieri strategici.. Washington sposta risorse verso l'Indo-Pacifico per contrastare la Cina entro il 2027.. I partner europei devono presentare piani di copertura entro l'inizio di giugno.. Germania e Polonia gestiranno nuovi velivoli F-35 per compensare i vuoti militari.. Washington prepara una revisione drastica del proprio impegno militare nella Nato, con piani che prevedono tagli significativi alle capacità convenzionali per favorire la difesa autonoma dei partner europei. 🔗 Leggi su Ameve.eu

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