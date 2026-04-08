Milano-Bayern | Poeta usa l’Europa per salvare i titolari e puntare ai

Domani sera al Forum di Milano si disputa una partita di Eurolega tra l’EA7 Emporio Armani e il Bayern Monaco. Entrambe le squadre hanno già perso ogni possibilità di migliorare la loro posizione in classifica, rendendo l’incontro più che altro una sfida senza obiettivi di classifica. La partita si gioca in un momento in cui i valori sportivi e le motivazioni sono forse meno rilevanti rispetto alle implicazioni legate alla stagione europea.