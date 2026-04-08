Milano-Bayern | Poeta usa l’Europa per salvare i titolari e puntare ai
Domani sera al Forum di Milano si disputa una partita di Eurolega tra l’EA7 Emporio Armani e il Bayern Monaco. Entrambe le squadre hanno già perso ogni possibilità di migliorare la loro posizione in classifica, rendendo l’incontro più che altro una sfida senza obiettivi di classifica. La partita si gioca in un momento in cui i valori sportivi e le motivazioni sono forse meno rilevanti rispetto alle implicazioni legate alla stagione europea.
L’EA7 Emporio Armani Milano accoglie domani sera al Forum il Bayern Monaco per un impegno europeo che, per entrambe le realtà, ha perso ogni valore in termini di classifica. La sfida rappresenta il penultimo atto della competizione continentale per i biancorossi. La sconfitta subita ieri a Valencia, segnata da una rimonta avversaria, ha definitivamente cancellato le esigue possibilità di accesso alla post season per la squadra di Peppe Poeta. Questo risultato sposta l’asse dell’attenzione verso gli obiettivi domestici. Le due formazioni sono infatti ormai tagliate fuori dalla corsa per i play-in, rendendo l’incontro di domani una formalità sportiva priva di conseguenze dirette sul tabellone europeo. 🔗 Leggi su Ameve.eu
Borse, l'Europa in profondo rosso per le minacce di dazi Usa alla Groenlandia. Milano e Francoforte le peggiori, l'oro ai massimiLe Borse europee avviano in calo la prima seduta della settimana, dopo l'annuncio di Donald Trump dei dazi per la Groenlandia.
Guerra Usa Iran, Borse in caduta libera: Milano peggiore in Europa (-4,47%). Prezzo gas vola sopra 60 euro, scorte Ue ai minimi dal 2018Le Borse europee sono in caduta libera mentre si guarda agli sviluppi della guerra in Medio Oriente.
Si parla di: Doppia sconfitta per Milano e Virtus. Poeta: La nostra Eurolega è finita.
Olimpia Milano, c'è il Bayern per l'ultima al Forum. Poeta: «Onorare la competizione»La preview di Olimpia Milano-Bayern, in campo giovedì 9 aprile alle ore 20:30. È l'ultima stagionale in EuroLeague all'Unipol Forum. pianetabasket.com
Olimpia Milano-Bayern Monaco, è il momento della verità per PoetaIl doppio turno contro il Valencia e i tedeschi definirà il futuro dell’Olimpia Milano, che spera ancora nella top-10. I pronostici di Netwin. gioconews.it