USA ondata di calore estremo | 150 milioni di persone a rischio

Una vasta ondata di calore estremo ha colpito gli Stati Uniti, mettendo a rischio circa 150 milioni di persone. Le temperature elevate durante il giorno si sono protratte anche di notte, creando difficoltà nel raffreddamento naturale del corpo. Le città costiere, in particolare, si trovano ad affrontare un aumento delle temperature notturne, che potrebbe aggravare i problemi di salute legati al caldo.

Come influenzeranno le temperature notturne il rischio sanitario nelle città costiere? Quali città supereranno i record storici di temperatura questo fine settimana? Perché la siccità nelle Grandi Pianure intensificherà i temporali violenti? Quanto durerà l'ondata di calore prima di un possibile cambiamento??? In Breve Temperature notturne tra +27°C e +28°C previste a Brownsville dal 5 giugno. Poughkeepsie e Baltimora subiranno picchi di +34°C tra venerdì e sabato. Siccità . 🔗 Leggi su Ameve.eu

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