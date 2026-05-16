Nord Africa | cupola di calore estremo verso i 50°C in Sudan

Nel Nord Africa si sta verificando una vasta ondata di calore che ha portato le temperature diurne a circa 50°C in alcune zone del Sudan. Le temperature notturne si mantengono sopra i 30°C, sollevando preoccupazioni sugli effetti sulla salute umana. I veicoli e le infrastrutture sono sottoposti a sforzi notevoli a causa di questo caldo estremo, che potrebbe causare danni strutturali e malfunzionamenti. La situazione rimane sotto osservazione nelle regioni interessate.

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? Domande chiave Come influenzeranno le temperature notturne sopra i 30°C la salute umana?. Quali danni strutturali rischiano i veicoli con questo caldo estremo?. Come proteggere il bestiame e i raccolti dai 50°C imminenti?. Perché le infrastrutture elettriche rischiano il blackout con questa cupola?.? In Breve Illizi registra minime notturne di +31,8°C e massime di +46,1°C il 16 maggio.. In Amenas le temperature raggiungono i +45°C con minimi di +35°C a 1.060 metri.. L'ondata verso Libia, Ciad ed Egitto minaccia il Sudan con picchi di +50°C.. Il calore costante sopra i 30°C notte mette a rischio infrastrutture elettriche e agricoltura.. Temperature sopra i 45°C colpiscono il sud-est dell’Algeria in questo sabato 16 maggio 2026, mentre una massa d’aria rovente minaccia di portare il termometro verso i 50°C in Sudan nei prossimi giorni. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Nord Africa: cupola di calore estremo, verso i 50°C in Sudan ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video We Are The 7th Civilization! What Wiped Out The Six Civilizations Before Ours History For Sleep Sullo stesso argomento Genova, sequestrate in porto 50 tonnellate di giubbotti antiproiettile ed elmetti, destinate agli Emirati Arabi e al Nord AfricaUn carico di oltre 50 tonnellate di equipaggiamento tattico e di armamento, per un valore stimato di circa 6 milioni di euro, è stato bloccato nel... Grandine gigante: il calore estremo alimenta le supercelle distruttive? Punti chiave Come fanno le supercelle a generare chicchi oltre i 5 centimetri? Perché la Pianura Padana è diventata una trappola per i temporali?...