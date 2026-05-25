Il Ministero della Salute ha attivato il Piano operativo nazionale per fronteggiare le alte temperature. In alcune città italiane, si registrano temperature elevate che aumentano il rischio di problemi legati al caldo. Le autorità monitorano attentamente la situazione e hanno segnalato specifiche aree come a maggior rischio. L'obiettivo è intervenire tempestivamente per ridurre gli effetti sulla salute della popolazione.

Il Ministero della Salute ha dato ufficialmente il via al Piano operativo nazionale per la prevenzione e la gestione degli effetti del caldo sulla salute. Questa iniziativa, attiva ogni anno dal 25 maggio al 20 settembre, mira a proteggere la popolazione dalle ondate di calore, con un focus particolare sui soggetti più fragili e vulnerabili. La principale novità di oggi consiste nel debutto del bollettino quotidiano città-specifico, uno strumento fondamentale per monitorare in tempo reale le condizioni meteo-climatiche e attivare tempestivamente i piani di intervento locali. Il sistema analizza la situazione di ventisette centri urbani italiani, offrendo un quadro dettagliato dei rischi potenziali. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

© Thesocialpost.it - Ondata di calore in Italia, Ministero della Salute lancia l’allarme: “Queste città sono a rischio”

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