USA e Israele | via alla nuova alleanza cyber e spaziale

Gli Stati Uniti e Israele hanno annunciato una nuova alleanza nel settore cyber e spaziale. La collaborazione prevede l'integrazione di tecnologie israeliane nei sistemi militari statunitensi. L’accordo riguarda l’adozione di strumenti avanzati per la difesa cibernetica e la sicurezza spaziale. Non sono stati forniti dettagli specifici sui rischi tecnici o sui cambiamenti nell’architettura difensiva del Pentagono. La partnership mira a rafforzare le capacità di difesa congiunta nei settori chiave.

Come cambierà l'architettura difensiva del Pentagono con questa integrazione? Quali rischi tecnici comporta l'inserimento di tecnologie israeliane nei sistemi USA? Perché Netanyahu ha chiesto personalmente l'inserimento della Sezione 224? Quanto influirà questo scambio tecnologico sulla spesa militare statunitense??? In Breve Washington stanzia 3,8 miliardi di dollari annui per l'apparato militare israeliano. Il deputato Khanna ha tentato invano di rimuovere . 🔗 Leggi su Ameve.eu

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Israel SHOCKED by New US-Syria Alliance, As Hamas Grows Stronger

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