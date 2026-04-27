Due ex primi ministri israeliani hanno annunciato che si presenteranno uniti alle prossime elezioni, formando una nuova alleanza politica. La loro scelta arriva in un momento di crescente tensione politica nel paese, con l’obiettivo di opporsi all’attuale governo. I due politici hanno dichiarato di voler offrire un’alternativa diversa e di unire le forze per affrontare le sfide future. L’annuncio ha suscitato reazioni diverse tra gli altri esponenti politici.

Gli ex primi ministri Yair Lapid e Naftali Bennett si presenteranno insieme alle elezioni del prossimo autunno, e non è una buona notizia per il governo In Israele due importanti leader dell’opposizione al governo di Benjamin Netanyahu si sono alleati in vista delle elezioni politiche che si terranno entro il prossimo ottobre. L’ex primo ministro di destra Naftali Bennett e l’ex primo ministro centrista Yair Lapid hanno annunciato che uniranno i loro partiti, rispettivamente Bennett 2026 e Yesh Atid, in un’unica lista che si chiamerà Yachad (Insieme) e sarà guidata da Bennett. I due sperano di ottenere il sostegno dell’elettorato israeliano deluso da Netanyahu, che va dal centrosinistra liberale alla destra moderata.🔗 Leggi su Ilpost.it

© Ilpost.it - Una nuova alleanza politica in Israele, contro Netanyahu

Netanyahu e Modi: nuova alleanza strategica tra Israele e India

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