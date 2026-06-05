USA | 8 miliardi per Kiev e dazi del 500% sulle merci russe

Gli Stati Uniti hanno approvato un pacchetto di aiuti da 8 miliardi di dollari per Kiev. Contestualmente, sono stati introdotti dazi del 500% sulle merci provenienti dalla Russia. I dazi colpiranno principalmente il settore energetico e le esportazioni russe, con restrizioni più dure sui prodotti petroliferi. I settori finanziari russi più colpiti sono quelli legati alle esportazioni di materie prime e ai servizi bancari coinvolti nel commercio internazionale.

Come influenzeranno i dazi del 500% l'economia russa e il petrolio?. Quali settori finanziari russi subiranno il blocco più severo?. Perché questa decisione crea una frattura con l'amministrazione Trump?. Cosa accadrà se il Senato dovesse bloccare il pacchetto di aiuti?.? In Breve Voto bipartisan in Camera con 226 favorevoli e 195 contrari.. Divieto totale importazione petrolio greggio e sanzioni a banche e compagnie minerarie.. Attacco con droni russi a Kherson uccide un uomo di 75 anni.. Provvedimento in attesa di approvazione definitiva da parte del Senato statunitense.. La Camera americana approva 8 miliardi di aiuti per l’Ucraina e dazi del 500% sulla Russia. 🔗 Leggi su Ameve.eu

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