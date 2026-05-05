USA | dazi del 25% sulle auto europee sale la tensione commerciale

Gli Stati Uniti hanno annunciato l'introduzione di dazi del 25% sulle auto europee, aumentando le tensioni nel settore commerciale tra i due continenti. Questa misura riguarda principalmente le vetture di alta gamma, tra cui marchi come Ferrari e Lamborghini. Nonostante l'imposizione delle nuove tariffe, il deficit commerciale degli Stati Uniti con l’Europa non ha mostrato segnali di riduzione. La decisione ha suscitato reazioni da parte delle case automobilistiche europee, preoccupate per le possibili conseguenze sulle vendite.

? Cosa scoprirai Come influenzeranno i dazi le vendite di Ferrari e Lamborghini?. Perché il deficit americano non cala nonostante le nuove tariffe?. Chi pagherà realmente il costo del 25% sulle auto europee?. Come reagirà l'industria della componentistica italiana al blocco commerciale?.? In Breve Dazi ricadono sul 90% di imprese e cittadini americani secondo Federal Reserve New York. Deficit commerciale USA a 901,4 miliardi di dollari nonostante export cresciuto del 6,2%. Export auto italiana verso USA pari al 10,4% del totale con rischi per Motor Valley. Anfia avverte rischi per Ferrari e Lamborghini che vendono il 20% in America. Washington impone un dazio del 25% sulle vetture europee il 5 maggio 2026, accusando l’Unione di non aver rispettato i patti siglati durante la scorsa estate.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - USA: dazi del 25% sulle auto europee, sale la tensione commerciale The 3-Hour Guide to Wealth | Billionaire Habits You Can Copy Today Notizie correlate Dazi USA auto europee al 25%: la mossa di Trump riaccende la tensione commercialeGli Stati Uniti alzano le tariffe sulle importazioni dall’Europa: impatto su industria automobilistica, export e relazioni transatlantiche La... Dazi Usa al 25% sulle auto europee, Trump accusa l’Ue e minaccia la rottura dell’accordo commercialeDonald Trump ricomincia ad agitare lo spauracchio dei dazi: questa volta il presidente degli Stati Uniti ha annunciato un aumento dei dazi sulle... Aggiornamenti e contenuti dedicati Temi più discussi: Dazi Usa, Trump alza tariffe per auto europee al 25%. Ue: Inaccettabile, ci tuteleremo; Trump alza a sorpresa al 25% i dazi sulle auto europee. La Commissione Ue: Tuteleremo i nostri interessi; Dazi, Trump riaccende la guerra con l'Europa: Sulle auto tariffe al 25%, l'Ue non rispetta i patti. Il Parlamento Ue: Falso e inaccettabile; Nuovi dazi auto al 25%, Bruxelles: No al ricatto Usa. Sul tavolo lo stop all’intesa. Auto, pesa minaccia dazi Usa al 25%, Vda chiede stop a escalationMilano, 4 mag. (askanews) – I dazi Usa tornano a colpire l’auto europea e in Borsa il conto lo pagano soprattutto i costruttori tedeschi. Dopo la minaccia del presidente americano Donald Trump di aume ... askanews.it Trump, dazi al 25% sulle auto europee: chi vuole colpire davvero e perché riguarda anche l’ItaliaDonald Trump si scaglia ancora una volta contro l'Unione Europea: il presidente degli Stati Uniti ha annunciato, del tutto a sorpresa, un aumento dei dazi sulle auto e i camion importati negli Usa fin ... quattroruote.it Nuova tempesta sull'auto europea Trump minaccia nuovi dazi Il presidente USA dice che l'UE non rispetta e patti e prospetta dazi al 25% sulle auto europee: a rischio miliardi di profitti e la tenuta degli accordi commerciali. #dazi - facebook.com facebook #Trump scarica sull’Ue i costi della guerra. #Meloni: «Non si dica che non manteniamo gli impegni». E dopo le minacce Usa sui #dazi la Commissione porge l’altra guancia. Domani su x.com