Il Congresso degli Stati Uniti ha approvato un pacchetto di aiuti da 8 miliardi di dollari destinati all’Ucraina e ha deciso di imporre dazi del 500% su tutte le merci russe. Contestualmente, si è registrato un attacco di droni nella regione di Kherson, coinvolgendo infrastrutture locali. La decisione di aumentare i dazi e fornire supporto finanziario arriva mentre si intensificano le tensioni nella regione.

Roma, 5 gigno 2026 – All'indomani della lettera aperta del presidente ucraino Zelensky al suo omologo russo Putin per incontrarsi 'faccia a faccia’, la Camera americana ha approvato un provvedimento bipartisan per fornire nuovi aiuti, fino a 8 miliardi di dollari all'Ucraina e a imporre sanzioni sui settori dell'energia e delle finanze della Russia, in netto contrasto con l'approccio dell'amministrazione Trump al conflitto. La misura passa ora al Senato dove il suo futuro è più incerto. Nella notte, un attacco di droni russi sulla città di Kherson ha provocato la morte di un uomo di 75 anni, deceduto per le ferite riportate. https:www.quotidiano. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

Segui gli aggiornamenti su Ucraina.

© Quotidiano.net - Il Congresso Usa: 8 miliardi di aiuti all’Ucraina e dazi del 500% su tutte le merci russe. Attacco di droni si Kherson

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Il Congresso scavalca Trump: 10 miliardi di dollari in aiuti per l'Ucraina - Pechiy

Notizie e thread social correlati

Ucraina, i droni di Kiev incendiano le raffinerie russe. Missili su Odessa e KhersonNelle ultime ore, droni provenienti dall’Ucraina hanno colpito raffinerie, terminal petroliferi e centri di comando situati a circa duemila...

Ucraina, banchi di scuola tra le macerie dopo un attacco su KhersonDurante gli attacchi russi nella regione di Kherson, quattro persone sono state uccise e altre 11 sono rimaste ferite.

Temi più discussi: Stati Uniti, la Camera dei rappresentanti ordina il ritiro dalla guerra in Iran; Il Congresso prova a fermare la guerra all'Iran: Camera USA approva limite ai poteri del presidente; La Camera Usa approva il ritiro delle truppe dall'Iran. Trump: Voto insignificante e antipatriottico; Il Congresso USA approva risoluzione per la fine della guerra in Iran.

Thom Tillis critica l'accordo con l'Iran che il presidente Trump sta finalizzando, dicendo a Jake Tapper della CNN che è destinato a fallire perché manca di supervisione da parte del Congresso: Qualunque accordo con l'Iran che non sia soggetto a ratifica da reddit

Il Congresso prova a fermare la guerra all'Iran: Camera USA approva limite ai poteri del presidenteApprovato con 215 voti favorevoli e 208 contrari la risoluzione bipartisan vorrebbe inserire un'autorizzazione del Congresso in caso di guerra, simile a quella usata per il Vietnam. La Casa Bianca: V ... rainews.it

Re Carlo conquista il Congresso Usa: il discorso pro-Nato e le frecciate a Trump su Canada e UcrainaDopo 33 anni dal discorso al Congresso della madre, il Re riafferma i valori comuni davanti alle aule di Washington ... ilfattoquotidiano.it