Il Congresso Usa | 8 miliardi di aiuti all’Ucraina e dazi del 500% su tutte le merci russe Attacco di droni si Kherson
Il Congresso degli Stati Uniti ha approvato un pacchetto di aiuti da 8 miliardi di dollari destinati all’Ucraina e ha deciso di imporre dazi del 500% su tutte le merci russe. Contestualmente, si è registrato un attacco di droni nella regione di Kherson, coinvolgendo infrastrutture locali. La decisione di aumentare i dazi e fornire supporto finanziario arriva mentre si intensificano le tensioni nella regione.
Roma, 5 gigno 2026 – All'indomani della lettera aperta del presidente ucraino Zelensky al suo omologo russo Putin per incontrarsi 'faccia a faccia’, la Camera americana ha approvato un provvedimento bipartisan per fornire nuovi aiuti, fino a 8 miliardi di dollari all'Ucraina e a imporre sanzioni sui settori dell'energia e delle finanze della Russia, in netto contrasto con l'approccio dell'amministrazione Trump al conflitto. La misura passa ora al Senato dove il suo futuro è più incerto. Nella notte, un attacco di droni russi sulla città di Kherson ha provocato la morte di un uomo di 75 anni, deceduto per le ferite riportate. https:www.quotidiano. 🔗 Leggi su Quotidiano.net
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Il Congresso scavalca Trump: 10 miliardi di dollari in aiuti per l'Ucraina - Pechiy
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