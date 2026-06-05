Un giudice federale ha bloccato le misure adottate dall'amministrazione precedente per limitare l'accesso ai servizi di assistenza ai migranti, sospendendo le politiche di Trump. La decisione riguarda le restrizioni sui fondi destinati ai migranti, che ammontano a circa 70 miliardi di dollari, e coinvolge anche le norme che impedivano ai richiedenti asilo di lavorare durante l'iter. Tre senatori repubblicani hanno votato contro le misure dell'ex presidente, contribuendo alla decisione del giudice.

Perché il giudice McConnell ha annullato le misure anti-migranti di Trump? Chi sono i tre senatori repubblicani che hanno votato contro il presidente? Come influenzerà il fondo da 1,8 miliardi la coesione del partito? Quali artisti hanno rifiutato di esibirsi per le celebrazioni nazionali??? In Breve Il giudice John McConnell obbliga le agenzie a riesaminare domande da 40 paesi. I senatori Collins, Husted e Sullivan hanno sostenuto il fondo da 1,8 miliardi. Il provvedimento da 70 . 🔗 Leggi su Ameve.eu

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© Ameve.eu - USA: 70 miliardi per i migranti, ma il giudice blocca Trump

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Minneapolis, negozi e caffetterie diventano centri di assistenza per immigrati dopo i raid dellICE

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