Trump contro l’IRS | il paradosso da 10 miliardi che blocca il giudice

Una giudice ha programmato un'udienza a Miami il 27 maggio per discutere una causa relativa a un contenzioso da 10 miliardi di dollari tra un ex presidente e l'agenzia fiscale statunitense. La disputa riguarda la presunta violazione dei dati fiscali da parte di un ex collaboratore di lunga data. La causa coinvolge anche questioni di accesso alle informazioni e rischia di bloccare il procedimento legale in corso.

? Cosa sapere La giudice Williams fissa l'udienza a Miami per il 27 maggio su Trump e l'IRS.. Il contenzioso da 10 miliardi riguarda la violazione dei dati fiscali da parte di Littlejohn.. La giudice Kathleen Williams ha fissato un’udienza per il 27 maggio a Miami per stabilire se il Presidente degli Stati Uniti possa intentare una causa contro il governo che egli stesso coordina, frenando la vertenza da 10 miliardi di dollari promessa da Trump contro l’IRS. Il nodo giuridico che blocca la causa riguarda la compatibilità tra la posizione di Trump e la natura del contenzioso con l’agenzia fiscale. Secondo quanto riportato nell’ordinanza di quattro pagine della magistrata, è necessario chiarire se le parti siano effettivamente contrapposte in modo tale da soddisfare i requisiti costituzionali di una controversia reale.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Trump contro l’IRS: il paradosso da 10 miliardi che blocca il giudice Notizie correlate Trump contro Wall Street Journal, giudice respinge la causa da 10 miliardi di dollari del presidente UsaHome > Esteri > Trump contro Wall Street Journal, giudice respinge la causa da 10 miliardi di dollari del presidente Usa Il giudice distrettuale... Un giudice blocca la sala da ballo di Trump alla Casa Bianca: il progetto da 400 milioni si fermaUn progetto faraonico da 400 milioni di dollari, una demolizione già compiuta e un braccio di ferro istituzionale che arriva fino alle aule di...